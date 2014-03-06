В Одесі біля облради розпочався проросійський мітинг

В Одесі біля будівлі Одеської обласної ради на проспекті Шевченка, 4 почався проросійський мітинг.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз біля облради перебуває близько 300 осіб. У них прапори РФ із написом «Народна альтернатива», а також червоні прапори із серпом і молотом. Присутні також тримають плакати: «Украина – это Русь», «Одесса! Смелее! Гони Бандеру в шею!», тримають плакат, на якому – логотипи майже всіх центральних телеканалів, над якими написано «бандерівці», плакат із зображенням бійців «Беркута» і підписом «Пацаны, мы с вами» тощо.

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Серед учасників мітингу – Антон Давидченко, що називає себе координатором руху «Народна альтернатива», депутат Одеської міської ради Сергій Бовболан (партія «Родина»). Періодично учасники акції скандують: «Беркут!», «Одесса! Смелее! Гони Бандеру в шею!».

Давидченко, виступаючи перед людьми заявив, що «влада в країні нелегітимна», сказав, що «обіцяної сесії облради не буде».

За його словами, сьогодні на 14.00 він йде в СБУ й «запросив тих, хто хоче піти з ним».

Давидченко висловився за референдум і розповів, що в Донецьку «заарештували 70 активістів».

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«Немає сенсу захоплювати обладміністрацію. Це – лише коробка. Зараз в аеропорту Ігор Марков (лідер партії "Родина" - УНІАН). Його не пропускають через кордон. Пропоную поїхати в аеропорт і підтримати його», - сказав Давидченко.

Бовболан під час свого виступу закликав усіх заспокоїтися й «спокійно прийти 25 на вибори». За його словами, «зараз відкритим протистоянням нічого не доб'єшся».

Кілька осіб у натовпі почали кричати «Ні!», потім – скандувати «Референдум!».

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У натовпі почулися вигуки «Родина» нас зливає!», «Не розходимося!» й т.д.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі практично щодня проходять мітинги як проросійські, так і за єдність Так, увечері 5 березня на мітинг за єдність України зібралися понад 500 людей. 3 березня на площі перед облрадою мітинги обох спрямувань проходили одночасно. Було 400 учасників проросійського мітингу й близько 3 тисяч – за єдину Україну.