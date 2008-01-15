Партія регіонів: повернення популістів до влади погіршує відносини з Росією

Партія регіонів поділяє занепокоєння посла Російської Федерації в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА з приводу перспективи погіршення українсько-російських відносин.

Про це йдеться у заяві партії, текст якої має УНІАН.

“Риторика, яку вживає останнім часом українська влада у коментарях на теми, що стосуються співжиття наших двох братських народів, несе небезпеку погіршення українсько-російських взаємин. А це може негативно вплинути, насамперед, на економічну співпрацю двох держав-сусідів. І тривогу з цього приводу, висловлену Надзвичайним і Повноважним Послом Російської Федерації в Україні Віктором ЧЕРНОМИРДІНИМ, цілком розділяє Партія регіонів”, йдеться в заяві.

“Ми разом з нашими російськими партнерами немало зробили для поліпшення українсько-російських відносин. Ми розтопили лід у взаєминах між двома державами, яким зашкарубла російсько-українська співпраця після першого приходу уряду ТИМОШЕНКО. Ми відновили взаємовигідні зв’язки між нашими країнами, і економічна співпраця знову набрала була добрих обертів. Однак повернення популістів до влади, відновлення стилістики ворожості до Росії в дипломатичній мові української влади несе загрозу руйнування мостів на Схід, які ми з такими ж зусиллями збудували, з якими намагаємося спорудити мости, що поєднували б Україну з усім світом”, наголошується у документі.

Партія регіонів заявляє, що російсько-українські відносини постійно перебувають у полі її постійної уваги. “Ми докладаємо і будемо докладати подальших зусиль до розбудови як суто людських стосунків між двома братніми народами, так і широкої, економічної співпраці між нашими державами. І ми закликаємо всі інші політичні сили України об’єднатися в цій потрібній народові України справі”, сказано у заяві.

Партія регіонів рішуче вимагає від української влади припинити практику “нагнітання непорозумінь і роздмухування дражливих тем у суспільній дискусії, які є нині не на часі і які шкідливо, в першу чергу для українських інтересів, ставити на порядок денний відносин з сусідами. Серед таких тем, наприклад, вимога дублювати виключно українською мовою всі російськомовні фільми”, переконані у Партії регіонів.

Довідка УНІАН. В інтерв`ю журналу «Україна» В.ЧЕРНОМИРДІН заявив, що виступає за перегляд відносин з Україною у разі її вступу до НАТО. Посол зазначив, що вступ України до НАТО - вибір самої України. «Будь ласка, вступайте, якщо вважаєте, що так потрібно, ми просто пояснюємо: вступаєте в НАТО - ми будемо вимушені переглянути наші відносини», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

За його словами, між Україною та Росією встановлено дуже тісні зв’язки, щоб так просто ставитися до членства Україна в НАТО.

При цьому В.ЧЕРНОМИРДІН підкреслив, що Росія не хоче переглядати відносини з Україною. «Росія не хоче переглядати свої відносини з Україною, тому ми пояснюємо нашу позицію і можливі наслідки для України на всіх рівнях», - зауважив посол.

Крім того, Конституційний Суд України ухвалив рішення, що з 24 грудня 2007 р. всі іноземні фільми повинні дублюватися або озвучуватися тільки українською мовою. Державна служба кінематографії відтепер не має права давати дозвіл на демонстрацію фільму, якщо він не дублюється, озвучений або субтитрує українською мовою. Причому це стосується всіх фільмокопій без винятку.

Департамент інформації та друку МЗС Росії розкритикував таке рішення Конституційного Суду України.

14 грудня 2007 року МЗС Росії висловило занепокоєння у зв`язку з "антиросійськими проявами" в Україні.

11 січня 2007 року В.ЧЕРНОМИРДІН на зустрічі з міністром закордонних справ України Володимиром ОГРИЗКОМ заявив, що Росія й надалі публічно висловлюватиме свою позицію щодо епізодів спільної з Україною історії.