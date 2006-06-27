Янукович готовий блокувати Раду 30 днів - аж до розпуску

Фракція Партії регіонів блокуватиме роботу Верховної Ради, доки не будуть виконані всі її вимоги, і готова до розпуску парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він висловив готовність блокувати роботу парламенту впродовж 30 днів, якщо в цьому буде потреба.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ нагадав про норму Конституції, яка дозволяє розпуск парламенту, якщо впродовж 30 днів депутати не зберуться на засідання.

Відповідаючи на запитання, для чого це потрібно Партії регіонів, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що це необхідно для того, щоб виконувались закони, щоб влада працювала ефективно і щоб вона працювала на всю країну, а не лише на її частину.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив журналістам, що на наступному тижні Партія регіонів має намір ініціювати проведення засідань місцевих рад усіх рівнів, а також мітингів і зборів громадян у всіх регіонах, на яких вони будуть роз’яснювати свою позицію.

Він підкреслив, що всі вимоги, викладені в рішенні політради партії (ультиматум – УНІАН), направлені на захист Конституції і законів, і Партія регіонів відстоюватиме свою позицію до кінця.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня Партія регіонів як парламентська опозиція висунула ультиматум з вимогою чітко дотримуватися Конституції України та Регламенту Верховної Ради під час обрання керівних органів парламенту та Кабінету Міністрів і розподілу парламентських комітетів.

Зокрема, партія вимагає: «обрання голови Верховної Ради у рамках Регламенту і Конституції, що передбачає таємне голосування і виключає будь-яке пакетне голосування; розподілу парламентських комітетів з обов`язковим дотриманням принципу пропорційності представництва всіх депутатських фракцій; керівництво основними парламентськими комітетами, контролюючими органами на кшталт рахункової палати, участь в управлінні регіонами, де ми перемогли – це для опозиції єдина можливість контролювати дії влади, яка знову висуває вчорашніх корупціонерів на найвищі державні посади; внесення пропозиції та призначення прем`єр-міністра згідно з Конституцією України; складення присяги суддів Конституційного Суду згідно з вимогами закону "Про Конституційний Суд України"; негайного припинення незаконного сумісництва посадовців з депутатськими повноваженнями».