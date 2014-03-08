ЗМІ: Тимошенко прибула на лікування в Берлін

Вона вирушила туди з Дубліна, де брала участь у конгресі Європейської народної партії і, зокрема, зустрічалася з Ангелою Меркель.

Як повідомило німецьке агентство ДПА, літак з Тимошенко на борту приземлився в берлінському аеропорту Шенефельд, звідки вона відразу попрямувала в столичну клініку "Шаріте".

Орієнтовно лікування триватиме півтора-два тижні. Чи буде операція на хребті, як раніше наполягали німецькі медики, Тимошенко не говорить. Мовляв, це 8 березня повідомлять її лікарі на прес-конференції

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Раніше німецькі лікарі неодноразово обстежували Тимошенко в клініці на території України і вказували на необхідність термінової операції.

Як повідомили в "Шаріте", Тимошенко на прес-конференції не буде.

"Крім того, вона не має наміру давати жодних інтерв'ю під час свого перебування в Берліні", - додали в клініці.

Незважаючи на відмову спілкуватися з журналістами, Тимошенко планує зустрічатися з політиками.

"Я зараз їду в клініку "Шаріте" для того, щоб мати можливість потім працювати, рухатися, повноцінно себе почувати. Це абсолютно не заважає моїм щоденним консультацій з лідерами світового рівня для того, щоб зупиняти кримську агресію", - заявила Тимошенко.

За німецькими законами, лікарі не мають права розголошувати інформацію про своїх пацієнтів без їх бажання. Саме тому представники "Шаріте" відмовляються від будь-яких коментарів про стан здоров'я Тимошенко.

За матеріалами ИТАР-ТАСС, ТСН