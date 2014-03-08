У Києві гасили пожежу в багатоповерхівці

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у столиці.

Мешканці будинку відразу викликали рятувальників, котрі за кілька хвилин вже працювали на місці. Виявилося, що на 7-му поверсі у загальному коридорі палає сміття.

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Вже о 23:08 пожежники повністю ліквідували займання. Площа пожежі склала 5 кв. м.

Як з’ясували експерти дослідно-випробувальної лабораторії, ймовірно, що причиною пожежі стало занесення стороннього джерела запалювання.

Ніхто з мешканців будинку не постраждав, запевнили в ДСНС.