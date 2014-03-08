У Києві гасили пожежу в багатоповерхівці
10:08, 08 березня 2014Політика
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У Києві вчора, 7 березня, о 22.44 сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку по вул. Теремківській, 21.
kharkiv.mns.gov.ua
Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у столиці.
Мешканці будинку відразу викликали рятувальників, котрі за кілька хвилин вже працювали на місці. Виявилося, що на 7-му поверсі у загальному коридорі палає сміття.
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Вже о 23:08 пожежники повністю ліквідували займання. Площа пожежі склала 5 кв. м.
Як з’ясували експерти дослідно-випробувальної лабораторії, ймовірно, що причиною пожежі стало занесення стороннього джерела запалювання.
Ніхто з мешканців будинку не постраждав, запевнили в ДСНС.
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