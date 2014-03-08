В Криму перебувають 18 тис. російських військових – Міноборони

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, про це повідомив в.о. міністра оборони України Ігор Тенюх під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Саймоном Смітом.

«За наявною у нас інформацією, російська сторона порушила усі статті міждержавних домовленостей щодо функціонування Чорноморського флоту та його перебування на території України. Зокрема, на даний час на території автономії перебувають близько 18 тисяч російських військовослужбовців, з них 6 тисяч — війська спецпризначення, у той час як відповідна міждержавна угода передбачає розміщення тільки 12 тисяч 500 військовослужбовців", - сказал Тенюх.

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При цьому він підкреслив, що під час спілкування з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу «отримав відповідь, що військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації у Криму немає».

«Аналогічну відповідь почув від свого російського колеги і начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Куцин», - додав глава Міноборони.