Законність референдуму в Криму визначить Венеціанська комісія

Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, напередодні Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд офіційно звернувся до Венеціанської комісії «За демократію через право» з проханням надати висновок щодо рішення Верховної Ради АР Крим про приєднання до Російської Федерації. У зв’язку з цим до участі у сесії Венеціанської комісії було запрошено Міністра юстиції України Павла Петренка, щоби Міністр представив офіційну позицію України щодо цього питання.

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Зокрема, Рада Європи просить Венеціанську комісію роз’яснити, чи прийняте Верховною Радою АР Крим рішення організувати референдум про приєднання до Російської Федерації або відновити дію Конституції Республіки Крим 1992 року узгоджується з конституційними принципами.

Окрім того, Венеціанська комісія має надати свої висновки щодо того, чи відповідає нормам і принципам міжнародного права проект закону РФ «Про внесення змін до Федерального конституційного закону «Про порядок прийняття в Російську Федерацію і утворення у її складі нового суб’єкта Російської Федерації».

Передбачається, що Венеціанська комісія розгляне вказані документи та винесе свої висновки на затвердження під час чергової 98-ї пленарної сесії, яка має відбутись 21-22 березня 2014 року.