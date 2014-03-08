Ми повинні дізнатися, хто віддав наказ стріляти по мітингувальниках - Герман

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила народний депутат від Партії регіонів Ганна Герман.

"Я з абсолютною двістівідсотковою впевненістю хочу вам сказати, що ніхто з Адміністрації Президента, з тих людей, які там були в той час, не давав наказу стріляти", - зазначила вона.

Також Герман підкреслила: "Ми повинні дізнатися, хто віддав наказ стріляти. Я була дні і ночі, останні ці дні в Адміністрації Президента, і була свідком того, як приймалися рішення. Я була на нарадах у Глави Адміністрації Президента України Клюєва, де обговорювалися питання, пов'язані із ситуацією на Майдані, і Глава АП Клюєв кожного разу дуже наполегливо відстоював виключно мирний шлях розвитку подій. Це було щоразу, у тім числі - і тоді, коли ми готували акценти заяв для Глави держави. Клюєв кожного разу підкреслював, що іншого, окрім мирного, шляху у нас в даній ситуації немає."