Ми готові відповісти на загрозу Україні - США

Про це заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Мартін Демпсі, повідомляє сайт Атлантичної ради.

Демпсі зазначив, що американські дипломати працюють цілодобово, щоб врегулювати ситуацію із захопленням Росією українського Криму.

Генерал сказав, що він розмовляв з військовими колегами з Росії, і подав чіткий сигнал Україні та членам НАТО, що США готові "відповісти військовими в разі необхідності".

"Ми намагаємося сказати (Росії) не нагнітати ситуацію далі в Східній Україні, і дозволити створити умови для врегулювання ситуації в Криму", - підкреслив Демпсі.

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"Це питання, яке заслуговує того, щоб його оцінили та переглядали відповідно до розвитку подій", - відповів американський військовий на питання, чи є вірогідність військового втручання США в умовах кризи.

"У нас є договірні зобов'язання з нашими союзниками по НАТО. І я запевнив їх, що, якщо це договірне зобов'язання буде задіяно (в Європі), ми відповімо", - сказав Демпсі .

Він попередив, що вторгнення російських військових до Криму створює ризики для всіх країн Європи і союзників по НАТО.

"Якщо Росія має право зробити це... Увійти в суверенну країну під приводом захисту етнічних росіян в Україні, це створює ризики для Європи в місцях, де є етнічні анклави", - повідомив генерал.