Американський Forbes відкликає ліцензію на видання українського

Як повідомляє Українська правда з посиланням на BuzzFeed, про це заявила представниця Forbes Міа Карбонелл.

За її даними, видавничий будинок також залишив віце-президент компанії Мігель Форбс, який був куратором виділення ліцензії на видавництво Курченку.

Читайте такожКанада слідом за ЄС заморозила активи колишніх українських чиновниківВ американському Forbes наголошують, що звільнення Мігеля Форбса жодним чином не пов'язане з подіями в Україні та відбулося ще у грудні 2013 року, однак відомо про це стало лише тепер.

Разом з тим плани Forbes в UMH Group не коментують.