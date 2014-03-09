Законодавство України не передбачає місцеві референдуми - голова Донецької облради

Все має бути тільки в рамках чинного законодавства України, а місцеві референдуми ним не передбачені, вважає голова Донецької обласної ради Андрій Шишацький.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після покладання квітів до пам'ятника Т.Шевченку.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде в Донецькій області проведено референдум про подальшу долю регіону, Шишацький сказав: «Все має бути в рамках чинного законодавства. Сьогодні законодавством України не передбачені місцеві референдуми».

Читайте такожУ Донецьку відбувається мітинг за єдину Україну та проти війни

При цьому мер Донецька Олександр Лук'янченко додав, що з питання референдуму депутати міськради «звернулися, відповідно до чинного законодавства, до обласної ради, коли він вирішить, і я думаю, інші повинні бути політичні інструменти для вирішення цього питання».

На думку мера, «сьогодні це питання (про місцевий референдум - УНІАН) треба розглядати і вирішувати, щоб заспокоїти український народ і знайти найраціональніше зерно для нашої країни». «Це питання, я вважаю, воно має бути розглянуте і питання (які виносяться на референдум - УНІАН) повинні відповідати сподіванням людей, вони повинні висловити своє ставлення до існуючої ситуації, яка склалася в нашій країні, і країна повинна бути в цьому питанні єдина», - підкреслив Лук'янченко.

Читайте такожВ Донецьку прихильники Губарєва намагалися не допустити його перевезення в Київ

Як повідомляв УНІАН, Донецька міськрада підтримала питання про проведення Референдуму про долю регіону. На позачерговій сесії депутати Донецької міської 1 березня ухвалили Рішення: підтримати ініціативи жителів Донецької області, висловлені на мітингах, які проводяться в м. Донецьку, про проведення Референдуму на території Донецької області про подальшу долю Донбасу, і звернутися до депутатів Донецької обласної ради про негайне призначення вищевказаного референдуму на території області.