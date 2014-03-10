Син викраденого у Криму активіста: Його тримають у заручниках

За його словами, "достовірно відомо, що вони (Ковальський та Андрій Щекун) далеко від Сімферополя, як мінімум, в 100 км, в різних місцях. Їх тримають в якихось казематах, в заручниках. Однак які у них цілі, викрадачі не озвучують", повідомляє Центр інформації з прав людини, пише Українська правда.

Машину, на якій активісти приїхали на вокзал у Сімферополі, так і не знайшли.

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"Переговорів з тими, хто вкрав двох активістів, не було", - заявив Сергій.

"З Києва нам передавали невеликий пакет з матеріалами української символіки - стрічки, прапорці ... Зустрічати бандероль поїхав Анатолій Ковальський і кримський активіст Андрій Щекун. Поки мій батько залишався на пероні, Щекун зайшов у вагон. Очевидно, впізнали його за його неголеною щетиною. У вагон увірвався цілий загін хлопців - і активіста буквально виштовхали з вагону на перон, оточили і мого батька. Били - не стільки фізично, скільки, щоб принизити", - зазначив Сергій Ковальський.

За його словами, журналісти вийшли на співголову руху "Русское единство" Сергія Цекова, він відповів, що Ковальський у міліції, потім - у "Русского единства". "Потримають і відпустять", - зазначив Цеков.

Проте пізніше "Русское единство" стало заперечувати, що у них був Анатолій Ковальський і Андрій Щекун.