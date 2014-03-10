У Луганську на будівлі ОДА сьогодні тричі міняли прапори

Як передає кореспондент УНІАН, відучора, після захоплення ОДА проросійськими активістами, на даху будівлі було піднято прапор РФ і червоний прапор.

Сьогодні вранці невідомий чоловік забрався на дах ОДА і повернув на своє місце державний прапор України, знявши з флагштока російський прапор.

Представники «Луганської гвардії», що чергували в сквері перед облдержадміністрацією затримали чоловіка і передали міліції. Співробітники правоохоронних органів відвезли його до відділення.

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Тим часом, так звані «гвардійці» знову змінили прапори над ОДА. Але через кілька хвилин до російського прапора додався й український. На даний момент на даху облдержадміністрації майорять державний прапор України і прапор РФ.

За словами прес-секретаря голови облдержадміністрації Андрія Діхтяренка, зараз практично будь-яка людина має можливість проникнути на дах будівлі ОДА пожежними сходами. «Ніхто не охороняє. Як ви думаєте, якщо у нас вчора захопили обладміністрацію.», - прокоментував він ситуацію.

Від міліції офіційних заяв поки що не надходило.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Луганську учасники проросійського мітингу увірвалися в будівлю облдержадміністрації і вивісили з вікон 2-го і 3-го поверхів прапори Росії й Білорусі, а також червоний прапор з серпом і молотом. Один з мітингувальників прорвався на дах і під вигуки «Донбас!» і «Росія!» зняв і розірвав державний прапор України, поставивши замість нього російський триколор.

Генеральна прокуратура України тримає на контролі розслідування за фактом захоплення будівлі Луганської ОДА. За інформацією прес-служби ГПУ, Ленінський районний відділ Луганського міськуправління міліції почав досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом захоплення будівлі ОДА. «Зазначені дії містять ознаки кримінального злочину, передбаченого ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд), ч. 1 ст. 294 (масові безпорядки), ч. 1 ст. 109 (дії, направлені на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч.1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України», - наголошується в повідомленні.