Захоплювачі залишили будівлю луганської телекомпанії «ІРТА»

У будівлі розбиті двері, пошкоджена студія. Також побили охоронця. Зараз у приміщенні ремонтують двері й намагаються навести порядок у розгромлених коридорах.

Читайте такожУ Луганську проросійські тітушки захопили телекомпанії «ІРТА»

«Міліція не діяла. Силовики просто стояли внизу й дивилися на те, що відбувається», - сказала директор НТРК «ІРТА» Кароліна Полтавська, зазначивши, що шукати вихід із ситуації працівникам телекомпанії довелося самостійно.

«Спочатку ми вислухали масу образ, нецензурної лайки на нашу адресу від людей, поведінку яких навряд чи можна назвати адекватною. Особливо в поєднанні з сильним запахом алкоголю, що йшов від них. Нас таскали по коридорах, принижували, вимагали надати прямий ефір, щоб ми в прямому ефірі стали на коліна й просили вибачення за те, що ми показуємо. У співробітників вкрадено особисті речі – гаманці, мобільні телефони. Суцільне мародерство. Але жодної вимоги захоплювачів ми не виконали», - заявила Полтавська.

За словами співробітників, захоплювачі вимагали «Москву включити і щоб весь світ їх побачив. Мовити хотіли прямо з редакції». В ході переговорів проросійським активістам пообіцяли дати для виступу ефірний час, після чого конфлікт вдалося врегулювати.

Як стало відомо, причиною захоплення телекомпанії стала демонстрація в спецрепортажі реальної картини, що склалася в Луганську, – захоплення групою провокаторів із російськими прапорами облдержадміністрації, напад на мирних городян.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 березня, в Луганську натовп людей вибив вхідні двері НТРК «ІРТА», зайняв усі кабінети, виніс вогнегасники й погрожував спалити телекомпанію, якщо їм не віддадуть для знищення початкові матеріали для сюжету про вчорашнє захоплення будівлі ОДА.