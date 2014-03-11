Верховній Раді Криму висунули ультиматум

Верховна Рада України ухвалила заяву у зв'язку із зупиненням дії рішення Верховної Ради АРК про проведення 16 березня загальнокримського референдуму.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 255 народних депутатів із 324, зареєстрованих у сесійній залі. В тому числі від ПР – 26 депутатів. Від КПУ - 0.

Під час обговорення до заяви було додано пункт щодо заклику мешканців Криму не брати участі у референдумі.

У заяві нагадується, що 6 березня Верховною Радою Автономної Республіки Крим прийнято рішення про входження АРК до складу Російської Федерації та проведення 16 березня загальнокримського референдуму з цього приводу.

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У зв’язку з цим Верховна Рада України констатує, що зазначене рішення кримського парламенту суперечить положенням Конституції України, а саме: статті 1, відповідно до якої Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава; статті 2, відповідно до якої суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою і територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною; статті 73, відповідно до якої виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України; пункту 20 частини першої статті 92, яким визначено, що виключно законами України визначаються організація і порядок проведення виборів і референдумів; статті 134, відповідно до якої Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання; статті 133, відповідно до частин першої та другої якої систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села; частини першої статті 137, якою визначено вичерпний перелік питань, щодо яких Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання, серед яких відсутнє питання визначення статусу Автономної Республіки Крим; частини першої статті 138, якою визначено вичерпний перелік питань, що віднесено до відання Автономної Республіки Крим та пунктом 2 якої встановлено, що до відання АРК належить організація та проведення місцевих референдумів.

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Зазначається, що звернення Верховної Ради Криму до Президента Російської Федерації і Федеральних зборів Російської Федерації про прийняття АРК до складу Росії є таким, що суперечить статтям 134 та 138 Конституції України, відповідно до яких Верховна Рада АРК не наділена повноваженнями здійснювати зовнішньополітичні зносини.

Верховна Рада України вимагає від Верховної Ради Криму негайно переглянути своє рішення від 6 березня та привести його у відповідність з Конституцією України та Конституцією Автономної Республіки Крим, затвердженою Законом України від 23 грудня 1998 року.

У разі, якщо зазначене рішення до 12 березня не буде приведено Верховною Радою Криму у відповідність з Конституцією України та Конституцією АРК, у Верховній Раді України буде ініційоване питання про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Криму.

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Верховна Рада України вважає за доцільне звернутися до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) з приводу рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 6 березня 2014 року про проведення 16 березня 2014 року так званого загальнокримського референдуму.

Як повідомлялося, в.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов 7 березня підписав указ про призупинення рішення кримського парламенту про референдум та звернувся до Конституційного суду з питанням конституційності того рішення.