Кернес каже, що помститися йому намагається особисто Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином Кернес на прес-конференції прокоментував відкриття стосовно нього кримінального провадження.

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«Історія моїх стосунків сьогодні з діючим міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим відома багатьом і вона перманентно змінюється з урахуванням різних обставин життя. Говорити про те, що сьогодні відсутнє бажання використати своє службове становище я б не став. Я це адресую міністру внутрішніх справ. Якщо я не правий я вибачусь, якщо я правий ви в цьому переконаєтесь», - сказав Кернес.

Він також висловив переконання, що відкриття кримінального провадження ініціювала не Генпрокуратура та СБУ, а Міністерство внутрішніх справ.

«Я думаю, що вся ця бодяга, яку я називаю кримінальне провадження виросла з надр міліції. Це не документи Служби безпеки України, це не документи Генеральної прокуратури. Я думаю, що ці аркуші, зшиті брудними нитками — це надра правоохоронних органів, а конкретно міліції», - підкреслив мер.

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Кернес також додав, що він спробує довести , що відкриття стосовно нього кримінального провадження є помстою Авакова. «Коли я говорю про те, що це елементи помсти, у мене для цього є підстави, і повірте мені, що я постараюся довести. Не тільки я один, мене оточують достатньо добрих мудрих, досвідчених, професійних людей, і ми постараємося довести спокійно та зрозуміло, причому чітко, з конкретними аргументами та фактами», - наголосив він.

Говорячи про особисті стосунки з Аваковим Кернес звернув увагу на неприязнь.

«У моєму випадку, які стосунки сьогодні у міністра та харківського міського голови — робочі, які особисті стосунки — неприязні», - підсумував Кернес.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кернес заявив, що його звинувачують у викраденні людини, тортурах та погрозах вбивством. Він зазначив, що кримінальне провадження щодо нього порушене 25 лютого. Мер додав, що провадження відкрите за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (тортури), ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 11 березня, Кернес отримав повістку Генпрокуратури. Він зобов’язаний з’явитися о 10.00 в четвер, 13 березня, до слідуправління за адресою: Київ, вулиця Борисоглібська, 18 для участі в допиті. Кернес у кримінальному провадженні проходить у статусі підозрюваного.

Вчора, 10 березня, після допиту в Генпрокуратурі екс-главу Харківської ОДА Михайла Добкіна було заарештовано і направлено до СІЗО згідно з постановою Шевченківського райсуду від 1 березня.