Кернес каже, що помститися йому намагається особисто Аваков
Харківський міський голова Геннадій Кернес вважає, що в.о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков особисто намагається помститися йому.
Як передає кореспондент УНІАН, таким чином Кернес на прес-конференції прокоментував відкриття стосовно нього кримінального провадження.
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«Історія моїх стосунків сьогодні з діючим міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим відома багатьом і вона перманентно змінюється з урахуванням різних обставин життя. Говорити про те, що сьогодні відсутнє бажання використати своє службове становище я б не став. Я це адресую міністру внутрішніх справ. Якщо я не правий я вибачусь, якщо я правий ви в цьому переконаєтесь», - сказав Кернес.
Він також висловив переконання, що відкриття кримінального провадження ініціювала не Генпрокуратура та СБУ, а Міністерство внутрішніх справ.
«Я думаю, що вся ця бодяга, яку я називаю кримінальне провадження виросла з надр міліції. Це не документи Служби безпеки України, це не документи Генеральної прокуратури. Я думаю, що ці аркуші, зшиті брудними нитками — це надра правоохоронних органів, а конкретно міліції», - підкреслив мер.
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Кернес також додав, що він спробує довести , що відкриття стосовно нього кримінального провадження є помстою Авакова. «Коли я говорю про те, що це елементи помсти, у мене для цього є підстави, і повірте мені, що я постараюся довести. Не тільки я один, мене оточують достатньо добрих мудрих, досвідчених, професійних людей, і ми постараємося довести спокійно та зрозуміло, причому чітко, з конкретними аргументами та фактами», - наголосив він.
Говорячи про особисті стосунки з Аваковим Кернес звернув увагу на неприязнь.
«У моєму випадку, які стосунки сьогодні у міністра та харківського міського голови — робочі, які особисті стосунки — неприязні», - підсумував Кернес.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кернес заявив, що його звинувачують у викраденні людини, тортурах та погрозах вбивством. Він зазначив, що кримінальне провадження щодо нього порушене 25 лютого. Мер додав, що провадження відкрите за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (тортури), ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.
Сьогодні, 11 березня, Кернес отримав повістку Генпрокуратури. Він зобов’язаний з’явитися о 10.00 в четвер, 13 березня, до слідуправління за адресою: Київ, вулиця Борисоглібська, 18 для участі в допиті. Кернес у кримінальному провадженні проходить у статусі підозрюваного.
Вчора, 10 березня, після допиту в Генпрокуратурі екс-главу Харківської ОДА Михайла Добкіна було заарештовано і направлено до СІЗО згідно з постановою Шевченківського райсуду від 1 березня.