ВВ-шники під ГПУ вимагали звільнити прапорщика, якого підозрюють в знущанні над Гаврилюком

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Громадське телебачення.

До силовиків, що влаштували пікет, приєдналися кілька людей з Печерської самооборони.

Учасники акції заявили, що не підуть від приміщення ГПУ, допоки Ломоносу не пом'якшать запобіжний захід. Як зазначає Громадське ТБ, закриття справи силовики не просили.

Пізніше будівлі ГПУ з'явився новий командувач внутрішніх військ Степан Полторак, який змусив невдоволених силовиків відійти на інший бік вулиці, зазначивши, що має зустріч с в.о. Генпрокурора Олегом Махницким.

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Як відомо, у вівторок суд продовжив прапорщику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

23 січня в інтернеті з'явився ролик, як "Беркут" та інші силовики у формі внутрішніх військ знущаються із Гаврилюка, якого затримали на Грушевського. Ломоноса підозрюють в тому, що він вдарив ногою по сідницях активіста.

Водночас учасники пікету Генпрокуратури зачитали листа від Гаврилюка, в якому він написав, що не має претензій до Ломоноса. Сам постраждалий підтвердив існування такої заяви.