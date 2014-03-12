Франція не визнає "незалежність" Криму

Влада країни назвала рішення абсолютно нелегітимним та таким, що суперечить українському та міжнародному праву, повідомляє ТСН.

"Це рішення абсолютно нелегітимне - так само, як і рішення про проведення референдуму 16 березня. Воно суперечить і українській конституції, і міжнародному праву", - сказав журналістам представник французького МЗС.

Також там вважають, що єдине законне голосування в Україні - це президентські вибори, призначені на 25 травня.