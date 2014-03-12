Франція не визнає "незалежність" Криму

08:27, 12 березня 2014
Політика
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Влада Франції не визнає рішення Верховної ради Криму про "проголошення незалежності".

Франция / france-ai.ru

Влада країни назвала рішення абсолютно нелегітимним та таким, що суперечить українському та міжнародному праву, повідомляє ТСН.

"Це рішення абсолютно нелегітимне - так само, як і рішення про проведення референдуму 16 березня. Воно суперечить і українській конституції, і міжнародному праву", - сказав журналістам представник французького МЗС.

Також там вважають, що єдине законне голосування в Україні - це президентські вибори, призначені на 25 травня. 

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