Франція не визнає "незалежність" Криму
08:27, 12 березня 2014Політика
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Влада Франції не визнає рішення Верховної ради Криму про "проголошення незалежності".
Франція не визнає абсолютно нелегітимного рішення про "незалежність" Криму
/ france-ai.ru
Влада країни назвала рішення абсолютно нелегітимним та таким, що суперечить українському та міжнародному праву, повідомляє ТСН.
"Це рішення абсолютно нелегітимне - так само, як і рішення про проведення референдуму 16 березня. Воно суперечить і українській конституції, і міжнародному праву", - сказав журналістам представник французького МЗС.
Також там вважають, що єдине законне голосування в Україні - це президентські вибори, призначені на 25 травня.
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