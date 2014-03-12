Майже третина українців довіряють НАТО - опитування

Майже третина опитаних українців довіряють НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать презентовані на прес-конференції результати загальнонаціонального опитування, проведеного центром «Соціальний моніторинг» та Українським інститутом соціальних досліджень імені Яременка спільно з відділом моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН України.

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За даними опитування, НАТО станом на початок березня довіряють 29,7% респондентів (24,2% - скоріше довіряють, 5,5% - довіряють повністю). При цьому минулого року Північноатлантичному альянсу довіряли 18% українців.

Проведене дослідження також оцінює рівень довіри до посадовцям Європейського Союзу та Російської Федерації.

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Так, на початку березня представникам ЄС схильні довіряти 35,7% опитаних, не довіряють – 42,9%. Владі Росії довіряють 23,2%, не довіряють – 68,8% респондентів.

Опитування проводилося 1 - 6 березня в усіх областях України, Криму та Києві. Всього було опитано 2 тис. 99 респондентів. Відхилення становиь 1,31 – 2,18%. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю.