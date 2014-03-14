У сутичках в Донецьку загинуло троє осіб - ЗМІ

За чисельністю мітинги приблизно однакові — по тисячі осіб з кожного боку.

За не підтвердженими даними ТСН, загинули 3 людини, півсотні постраждалих. Одному із загиблих було 22 роки. Він помер у машині швидкої допомоги від ножового поранення.

Нагадаємо, в Донецьку з 18:00 до 19.00 проходив мітинг на підтримку цілісності України. Люди самоорганізувалися в соцмережах і вийшли на вулицю, щоб висловити свій протест проти агресивної політики Росії та проявів сепаратизму в Україні.

Більше 1 тисячі агресивно налаштованих проросійських активістів напали на учасників мітингу за єдність України на площі Леніна. Спочатку вони закидували своїх опонентів яйцями, петардами і димовими шашками, а коли мітинг закінчився, почали бити їх.

Міліція затримала найагресивніших проросійських активістів, які напали на мітинг на захист єдності України в Донецьку. Але під натиском інших проросійських активістів відпустила затриманих.