Львів затверджений кандидатом на проведення Олімпіади-2022
10:57, 15 березня 2014Політика
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П'ять міст будуть боротися за зимові Ігри.
Львів затверджений кандидатом на проведення Олімпіади
Всі п'ять міст, які раніше висловили бажання провести зимові Олімпійські ігри 2022 року подали в Міжнародний олімпійський комітет всі необхідні заявочні документи.
Про це пише "Сегодня".
Білу Олімпіаду, як і раніше, хочуть провести: Львів, Краків, Осло, Алмати і Пекін.
МОК офіційно затвердить міста-претенденти на Ігри-2022 9 липня цього року. Переможець буде названий 31 липня 2015 року.
Нагадаємо, раніше були розмови, що через політичну ситуацію в країні, Львів може зняти свою кандидатуру. Проте Україна залишається в боротьбі за Олімпіаду.
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