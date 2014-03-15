Львів затверджений кандидатом на проведення Олімпіади-2022

Всі п'ять міст, які раніше висловили бажання провести зимові Олімпійські ігри 2022 року подали в Міжнародний олімпійський комітет всі необхідні заявочні документи.

Про це пише "Сегодня".

Білу Олімпіаду, як і раніше, хочуть провести: Львів, Краків, Осло, Алмати і Пекін.

МОК офіційно затвердить міста-претенденти на Ігри-2022 9 липня цього року. Переможець буде названий 31 липня 2015 року.

Нагадаємо, раніше були розмови, що через політичну ситуацію в країні, Львів може зняти свою кандидатуру. Проте Україна залишається в боротьбі за Олімпіаду.