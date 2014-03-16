ЗМІ: Янукович знайшов собі новий елітний маєток - під Москвою

Російські журналісти знайшли, де облаштувався екс-президент України після вигнання з країни.

Як повідомляє видання Співрозмовник з посиланням на голову центральної ради партії «Альянс зелених - Народна партія» Олега Мітволя, 26 лютого Віктор Янукович став власником нової елітної резиденції за кілометр від санаторію Барвиха, що належить управлінню справами президента РФ.

«Янукович тепер житель Підмосков'я... І погода київська... Можемо привітати наших українських братів-біженців з придбанням вчора будинку в селищі Барвиха за 52 млн дол. Рубльовці слава!!!», - написав Мітволь у своєму Твіттері.

Читайте такожЯнукович вважав себе царем, всі панічно боялися робити йому зауваження - охоронець екс-президента"Зараз селище приватне, а раніше воно було частиною санаторію управління Справами президента, - пояснив Мітволь. - Був скандал з виведенням землі з відання санаторію. У 2001 році уряд Московської області передав 99 га у власність ТОВ «Кантрі-Про» за 54 млн 450 тис. рублів, хоча їх ринкова вартість становила 52 млрд - майже в тисячу разів більше. Я просив Генпрокуратуру повернути незаконно вилучену землю, але там вже встигли понабудувати елітних особняків, в яких оселилися різні впливові люди".

Одним з таких впливових людей, за словами Мітволя, і є тепер Віктор Янукович.

"Він став мешканцем селища, за два дні до прес-конференції в Ростові-на-Дону. Ввечері гуляє там стежками і відчуває себе як вдома. А його подругу можна зустріти в торговому центрі «Дрім Хаус» на Рубльово-Успенському шосе. Вона туди кожен день в «Абетку смаку» за продуктами приїжджає. Та сама жінка, яка на відео з «Межигір'я» відлітала з собачкою на вертольоті", - говорить Мітволь.

Читайте такожВ Інтернеті з'явився віртуальний тур по Межигір'юЗа словами Мітволя, нове житло Януковича - це величезний триповерховий особняк в англійському стилі, з відповідним професійним дизайном, з англійської меблями. Попередній господар не міг продати його півтора року, був готовий віддати навіть за 35 мільйонів доларів, але несподівано отримав 52 мільйони, як і просив. Покупці придбали об'єкт не торгуючись. Головною умовою було заселення нового мешканця в день покупки.

"Котеджне селище «Сади Маєндорф» - одне з небагатьох місць, яке повністю відповідає найвищому сегменту заміської нерухомості - Luxury", - розхвалюють нове місце проживання Януковича московські ріелтори.

Серед нових сусідів екс-президента України - сестра лідера Азербайджану Ільхама Алієва, тесть Романа Абрамовича Олександр Жуков, колишній чоловік Крістіни Орбакайте Руслан Байсаров.

Проникнути в селище журналістам не вдалося навіть під виглядом купівлі тут житла. Спочатку від них зажадали ім'я кінцевого покупця (відомого бізнесмена чи політика), потім - його письмову довіреність, потім - його особиста присутність.