Люди в камуфляжному одязі посилили охорону ВР

10:19, 17 березня 2014
Політика
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Причини посилення охорони парламенту ніхто не пояснює.

Люди в камуфляжному одязі посилили охорону Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, ці люди заявляють, що вони - Самооборона.

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При цьому ніхто не пояснює причини посилення охорони парламенту. 

Також з незрозумілих причин представники Самооборони перевіряють біля першого під`їзду будівлі ВР посвідчення співробітників ЗМІ.

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