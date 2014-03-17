Люди в камуфляжному одязі посилили охорону ВР

Люди в камуфляжному одязі посилили охорону Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, ці люди заявляють, що вони - Самооборона.

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При цьому ніхто не пояснює причини посилення охорони парламенту.

Також з незрозумілих причин представники Самооборони перевіряють біля першого під`їзду будівлі ВР посвідчення співробітників ЗМІ.