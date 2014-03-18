Озброєні люди вимагають від української частини в Севастополі здатися

Близько 40 озброєних людей у ​​камуфляжі перекрили в'їзд до КПП військової частини 4068 в Севастополі.

О 23.00 17 березня українським військовим був поставлений ультиматум - до опівночі здатися. Станом на 00:06 українські військові не ухвалили рішення з приводу ультиматуму, повідомляє джерело Української правди. Збройні загарбники поки також не вживають жодних дій.

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