Озброєні люди вимагають від української частини в Севастополі здатися
00:40, 18 березня 2014Політика
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Близько 40 озброєних людей у камуфляжі перекрили в'їзд до КПП військової частини 4068 в Севастополі.
Озброєні люди вимагають від української частини в Севастополі здатися / REUTERS
О 23.00 17 березня українським військовим був поставлений ультиматум - до опівночі здатися.
Станом на 00:06 українські військові не ухвалили рішення з приводу ультиматуму, повідомляє джерело Української правди.
Збройні загарбники поки також не вживають жодних дій.
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