Придністров'я хоче слідом за Кримом увійти до складу РФ

Придністров'я просить передбачити у російському законодавстві можливість входження невизнаної республіки до складу Росії. Таке звернення надійшло голові Держдуми Сергію Наришкіну від імені Верховної ради невизнаної республіки Придністров'я. Направив його голова Михайло Бурла, повідомляють Відомості.

У 2006 р. на референдумі в Придністров'ї за приєднання до Росії проголосувало 97,2% виборців, нагадав Бурла. Вже прийнятий у першому читанні конституційний закон про визнання російського законодавства частиною придністровського. Державною мовою визнано українську, в Придністров'ї мешкає 200 000 громадян Росії.

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У посланні чиновник зазначає, що «складне становище» Придністров'я може ще більше погіршитися, якщо Молдова, яка підписала угоду про асоціацію з Євросоюзом, введе обмежувальні економічні заходи.