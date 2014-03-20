Чуркін: Росіяни не вбивали українського військового в Криму
00:45, 20 березня 2014Політика
0 0
Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін заявив, що штурму українського фотограметричного центру, під час якого вбили українського прапорщика, не було.
Чуркін заявив, що штурму українського фотограметричного центру, під час якого вбили українського прапорщика, не було / REUTERS
Про це він сказав на засіданні Радбезу ООН в середу ввечері.
"Ніякого нападу (на український об'єкт) не було. Російських солдатів навіть поруч не було. Стояли неозброєні, тільки в бронежилетах, люди, що входять до сил самооборони. З будівлі, яка знаходилася неподалік, почав стріляти снайпер. Вбив по одному з кожної сторони і поранив по одному з кожної сторони", - заявив Чуркін.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter