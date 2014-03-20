Чуркін: Росіяни не вбивали українського військового в Криму

00:45, 20 березня 2014
Політика
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Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін заявив, що штурму українського фотограметричного центру, під час якого вбили українського прапорщика, не було.

Виталий Чуркин / REUTERS

Про це він сказав на засіданні Радбезу ООН в середу ввечері.

"Ніякого нападу (на український об'єкт) не було. Російських солдатів навіть поруч не було. Стояли неозброєні, тільки в бронежилетах, люди, що входять до сил самооборони. З будівлі, яка знаходилася неподалік, почав стріляти снайпер. Вбив по одному з кожної сторони і поранив по одному з кожної сторони", - заявив Чуркін.

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