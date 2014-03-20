Чуркін: Росіяни не вбивали українського військового в Криму

Про це він сказав на засіданні Радбезу ООН в середу ввечері.

"Ніякого нападу (на український об'єкт) не було. Російських солдатів навіть поруч не було. Стояли неозброєні, тільки в бронежилетах, люди, що входять до сил самооборони. З будівлі, яка знаходилася неподалік, почав стріляти снайпер. Вбив по одному з кожної сторони і поранив по одному з кожної сторони", - заявив Чуркін.