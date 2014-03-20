Держдума Росії ухвалила рішення про анексію Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, депутати проголосували за ратифікацію «Договору про прийняття Республіки Крим до Російської Федерації та утворення нових суб'єктів». «За» проголосували 443 депутати, «проти» - один.

Читайте також Кримські сепаратисти Аксьонов і Константинов оголошені в розшук Окрім цього, російські депутати проголосували за «Федеральний конституційний закон про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим й утворення в складі РФ нових суб'єктів – Республіки Крим і Севастополя». «За» - 445, «проти» - один.

Завтра цей закон буде розглянутий верхньою палатою російського парламенту - Радою Федерації.

Представляючи ці документи, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що рішення про приєднання Криму з боку Росії відповідає міжнародному праву.

«Рішення про прийняття республіки Крим до Російської Федерації грунтується на вільному волевиявленні багатонаціонального народу Криму в ході референдуму 16 березня цього року. Це рішення відповідає міжнародному праву, включаючи закріплені як цілі ООН в її статуті принцип суверенної рівності держави й права народу на самовизначення», - сказав Лавров.

При цьому він заявив, що владою України «робилися спроби дестабілізувати ситуацію в Криму, спроби повалення законної влади, було організовано їх кримінальне переслідування на тлі того, що робилося в Києві, в західних областях України, що намагалися зробити в південно-східних областях країни».

За його словами, «кримчани ухвалили рішення, тому що в них не залишилося можливості реалізувати своє право на самовизначення в рамках української держави».

Як повідомляв УНІАН, після окупації російськими військовими Криму нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня президент РФ Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб'єкти - Крим і Севастополь. Того ж дня в Кремлі Путін, самопроголошений прем'єр-міністр Криму Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Константинов і «уповноважений представник міста Севастополь» Чалий підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму й утворення в складі РФ нових суб'єктів.

Міністерство закордонних справ України заявило, що підписання угоди про приєднання Криму до РФ не має нічого спільного з демократією, правом і здоровим глуздом і Україна ніколи не визнає незалежності Криму й приєднання його до Росії.