Литвин сказав вголос те, про що всі мовчали

Колишній голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сумнівається, що за кандидатури Петра ПОРОШЕНКА та Юлії ТИМОШЕНКО на посади спікера та прем’єр-міністра проголосує необхідна кількість народних депутатів, в разі якщо голосування відбуватиметься не “в пакеті”, а згідно з Регламентом парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Якщо буде голосування не “в пакеті”, а так, як вимагає регламент, процедура, то у мене, чесно кажучи, є великі сумніви», - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів, чи затвердять депутати кандидатуру П.ПОРОШЕНКА на посаду голови ВР.

За словами В.ЛИТВИНА, те ж саме стосується і обрання Ю.ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром.

Відповідаючи на запитання, хто може бути головою ВР, В.ЛИТВИН зазначив, що це має бути людина, яка не дозволить керувати парламентом координатору коаліції.

«Це має бути людина, яка готова буде забезпечити компроміс, яка готова буде і здатна забезпечити рівновагу, яка готова буде консолідувати через консолідацію ВР українське суспільство, оскільки це не вдається сьогодні ні Президенту, ні діючому уряду. Навпаки, всі дії призводять до поглиблення розколу і протистояння», - підкреслив В.ЛИТВИН.

На його переконання, парламент має взяти на себе цю місію.

Відповідаючи на запитання, як він ставиться до кандидатури на посаду голови ВР П.ПОРОШЕНКА, В.ЛИТВИН зазначив, що ставиться нормально, як і до кандидатури будь-кого з народних депутатів. «Я думаю, що кожен може виконувати цю функцію», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому він зауважив, що від кандидатури П.ПОРОШЕНКА не в захваті ні Ю.ТИМОШЕНКО, ні соціалісти, ні частина «Нашої України», ні Президент.

В.ЛИТВИН висловив переконання, що судячи з усього, посада прем’єра буде віддана Ю.ТИМОШЕНКО і, зважаючи на внутрішній та зовнішній чинники, потрібна людина, яка буде на себе перебирати конфлікт, який обов’язково виникне між Президентом і прем’єр-міністром.

«За такої ситуації не буде виведений на пряму конфлікт між Президентом і прем’єром», - вважає він.