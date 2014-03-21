Голову «Нафтогазу» відвезли в інвалідному кріслі в супроводі міліції

21:10, 21 березня 2014
Політика
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Голову Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Євгена Бакуліна після більш як семигодинного утримання в головному офісі компанії міліція відвезла в інвалідному кріслі у супроводі озброєних силовиків у невідомому напрямку.

Бакулин / espreso.tv

Як передає кореспондент УНІАН, Євгена Бакуліна відвезли близько 20.30 вечора. Представники правоохоронних органів поки що ситуацію не коментують.

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Як повідомляв УНІАН, біля кабінету Бакуліна перебувають кілька озброєних силовиків, у самому кабінеті ведуться слідчі дії.

Раніше невідомі заблокували виїзд з центрального офісу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у зв'язку з можливим затриманням голови НАК Євгена Бакуліна.

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