Голову «Нафтогазу» відвезли в інвалідному кріслі в супроводі міліції

Як передає кореспондент УНІАН, Євгена Бакуліна відвезли близько 20.30 вечора. Представники правоохоронних органів поки що ситуацію не коментують.

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Як повідомляв УНІАН, біля кабінету Бакуліна перебувають кілька озброєних силовиків, у самому кабінеті ведуться слідчі дії.

Раніше невідомі заблокували виїзд з центрального офісу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у зв'язку з можливим затриманням голови НАК Євгена Бакуліна.