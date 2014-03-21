Невідомі блокують виїзд з будівлі «Нафтогазу» через можливе затримання глави компанії
18:55, 21 березня 2014Політика
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Невідомі заблокували виїзд з центрального офісу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у зв'язку з можливим затриманням голови НАК Євгена Бакуліна.
Невідомі блокують виїзд з будівлі «Нафтогазу» з-за можливого затримання глави компанії
Як передає кореспондент УНІАН, у в'їзду стоять два автомобілі – відомчий і, ймовірно, одного з народних депутатів від Партії регіонів. Номери у депутатської машини відсутні.
До будівлі «Нафтогазу» підійшли народні депутати Микола Княжицький і Дмитро Андрієвський (обидва - фракція партії «Батьківщина»).Читайте такожАваков: Затримано голову правління НАК "Нафтогаз України"
«Регіонали блокують «Нафтогаз», щоб не вивели Бакуліна», - повідомив УНІАН Княжицький.
За інформацією кореспондента УНІАН, раніше до «Нафтогазу» під'їхала карета швидкої допомоги. Медики увійшли до будівлі.
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