Невідомі блокують виїзд з будівлі «Нафтогазу» через можливе затримання глави компанії

Як передає кореспондент УНІАН, у в'їзду стоять два автомобілі – відомчий і, ймовірно, одного з народних депутатів від Партії регіонів. Номери у депутатської машини відсутні.

До будівлі «Нафтогазу» підійшли народні депутати Микола Княжицький і Дмитро Андрієвський (обидва - фракція партії «Батьківщина»).Читайте такожАваков: Затримано голову правління НАК "Нафтогаз України"

«Регіонали блокують «Нафтогаз», щоб не вивели Бакуліна», - повідомив УНІАН Княжицький.

За інформацією кореспондента УНІАН, раніше до «Нафтогазу» під'їхала карета швидкої допомоги. Медики увійшли до будівлі.