Кабмін звільнив заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Юр'єва

Кабінет міністрів України звільнив з посади заступника голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Геннадія Юр'єва і від виконання обов'язків - члена правління компанії Сергія Винокурова.

Відповідні постанови від 19 березня опубліковано на веб-порталі уряду. Раніше Кабінет міністрів звільнив з посади заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Валерія Ясюка.

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