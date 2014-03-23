Кабмін звільнив заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Юр'єва
16:23, 23 березня 2014Політика
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Кабінет міністрів України звільнив з посади заступника голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Геннадія Юр'єва і від виконання обов'язків - члена правління компанії Сергія Винокурова.
Кабмін звільнив заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Юр'єва та члена правління компанії Винокурова
Відповідні постанови від 19 березня опубліковано на веб-порталі уряду.
Раніше Кабінет міністрів звільнив з посади заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Валерія Ясюка.
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