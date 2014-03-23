Ярема: Україна чекає від Конгресу США вжиття дієвіших заходів проти російського агресора

На цьому він наголосив під час зустрічі з делегацією Конгресу США на чолі з сенаторами Келлі Ейотт, Джо Донеллі та конгресменом Стівеном Лінчем. У ній також взяв участь Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джефрі Пайєтт, повідомляє прес-служба Кабміну.

У ході зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію в Україні та незаконні дії Російської Федерації стосовно анексії півострову Крим.

За словами Яреми, український уряд робить все можливе для того, щоб розв'язати цю проблему мирним шляхом.Читайте такожРосії може загрожувати довготривала "ізоляція і стагнація" – МЗС Британії

«Водночас підписання Володимиром Путіним угоди про включення Криму до складу Російської Федерації викликає велику стурбованість», - наголосив урядовець.

Він додав, що з огляду на це, Україна чекає від Конгресу США вжиття більш дієвих заходів проти агресора.

Ярема запевнив представників Конгресу США в тому, що України високо цінує підтримку Сполучених Штатів Америки в питанні гарантування суверенітету та територіальної цілісності української держави.