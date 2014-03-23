В Криму почали відключати світло
22:07, 23 березня 2014Політика
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В Криму масово відключають електроенергію.
В Криму масово відключають електроенергію
Про це в соцмережі Фейсбук написав журналіст Осман Пашаєв і в коментарях підтвердили мешканці півострова.
"Крим. Сімферополь. У Мар'їно електрики немає. У Білому немає, на Дмитра Ульянова немає. Що далі?" - Написав у своєму акаунті журналіст Осман Пашаєв.
В коментарях користувачі соцмережі повідомили, що без світла залишилися міста Керч, Євпаторія, Алушта, Джанкой, Білогорськ і Нижньогорськ.
Електроенергію відключили і селам Сакського району, половині Ялти, Красногвардійському.
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