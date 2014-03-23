Аваков показав нові БТРи для Нацгвардії
23:05, 23 березня 2014Політика
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Нові сучасні БТРи українського виробництва для Національної гвардії вже готові до експлуатації.
БТР / facebook
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава МВС Арсен Аваков.
"Новітні сучасні БТРи українського виробництва для Національної Гвардії України.
Проблем, завдань і питань багато, але поступово і системно на них з'являються відповіді", - написав Аваков.
БТР / facebook
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