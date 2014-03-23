Аваков показав нові БТРи для Нацгвардії

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава МВС Арсен Аваков.

"Новітні сучасні БТРи українського виробництва для Національної Гвардії України.

Проблем, завдань і питань багато, але поступово і системно на них з'являються відповіді", - написав Аваков.