Аваков показав нові БТРи для Нацгвардії

23:05, 23 березня 2014
Політика
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Нові сучасні БТРи українського виробництва для Національної гвардії вже готові до експлуатації.

БРТ / facebook

Про це  на своїй сторінці у Facebook повідомив глава МВС Арсен Аваков.

"Новітні сучасні БТРи українського виробництва для Національної Гвардії України. 

Проблем, завдань і питань багато, але поступово і системно на них з'являються відповіді", - написав Аваков.

БРТ / facebook

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