У Росії вистачить сил дійти через Україну до Придністров'я - генерал НАТО

Верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав заявив, що Росія зосередила великі сили на східному кордоні України і, що це також може представляти загрозу для Республіки Молдова, враховуючи ситуацію з Придністров'ям, повідомляє CNN.

Читайте такожРосія накопичує наступальне озброєння на кордоні з Україною - адмірал КабаненкоЗокрема він заявив, що на східному кордоні України досить російських сил, щоб вони змогли дійти через всю країну до Придністров'я.