У Росії вистачить сил дійти через Україну до Придністров'я - генерал НАТО
13:53, 24 березня 2014Політика
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Воєначальники НАТО висловили стурбованість збільшенням контингенту російських військ на кордоні України.
Росія зосередила великі сили на східному кордоні України / REUTERS
Верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав заявив, що Росія зосередила великі сили на східному кордоні України і, що це також може представляти загрозу для Республіки Молдова, враховуючи ситуацію з Придністров'ям, повідомляє CNN.
Читайте такожРосія накопичує наступальне озброєння на кордоні з Україною - адмірал КабаненкоЗокрема він заявив, що на східному кордоні України досить російських сил, щоб вони змогли дійти через всю країну до Придністров'я.
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