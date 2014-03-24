У ВР зареєстрували проект постанови про вихід із СНД

Народний депутат від «Батьківщини» Борис Тарасюк зареєстрував у Верховній Раді проект постанови про припинення членства та участі України в органах Співдружності Незалежних Держав (№4523).

Текст відповідного проекту постанови розміщений на сайті парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою і завданнями прийняття цього законопроекту є захист національних інтересів України та підвищення авторитету України як самодостатньої держави, що бере участь лише в ефективному та корисному для неї міжнародному співробітництві, шляхом припинення членства та участі України в органах міжнародної організації, яка не виконує своїх завдань та мети і дискредитувала себе внаслідок відсутності будь-якої реакції на грубі порушення Угоди з боку одного із засновників СНД – Російської Федерації.

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У проекті постанови зазначається, що у зв’язку з актом агресії з боку Російської Федерації щодо України, прийняттям постанови Ради федерації РФ «Про використання збройних сил Російської Федерації на території України» від 1 березня 2014 року, прийняттям Державною думою закону «Про прийняття в Російську Федерацію Республіки Крим та утворення у складі Російської Федерації нових суб‘єктів – Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя» від 20 березня 2014 року, що свідчить про грубе порушення з боку Російської Федерації територіальної цілісності та державного суверенітету України та основних принципів діяльності Співдружності Незалежних Держав, враховуючи втрату внаслідок вказаного авторитету СНД та недоцільність у зв’язку із цим продовження участі України в органах СНД, беручи до уваги, що Україна не підписала Статут СНД, не є його стороною, а відтак не є членом СНД, Верховна Рада постановляє доручити Кабінету міністрів України вжити всіх необхідних заходів для негайного припинення: участі України в усіх органах СНД; сплати членських внесків України до СНД; діяльності Постійного представництва України при СНД у м. Мінськ.

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Крім того, проектом пропонується припинити дію постанови парламенту від 3 березня 1999 року, № 463-XIV «Про приєднання Верховної Ради України до Угоди про Міжпарламентську Асамблею держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав».

Також постановою передбачено відкликати повноваження парламентської делегації України та її керівників в Міжпарламентській асамблеї держав-учасниць СНД.

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Постанова набирає чинності з дати її прийняття.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Парубій заявив, що Україна має намір почати процедуру виходу з СНД.