Туркменістан заявляє, що не скорочував обсяги постачань газу в Росію

Як повідомляє Turkmenistan.ru, з такою заявою виступило МЗС Туркменістану у зв`язку з появою повідомлень про зниження постачань газу з Центральної Азії.

«У зв`язку з цим туркменська сторона зазначає, що такого роду заяви не мають ніякого відношення до постачань газу з Туркменістану в Російську Федерацію. Туркменістан повністю виконує свої зобов`язання і в строгій відповідності з умовами, передбаченими контрактом, здійснює постачання туркменського природного газу до Росії», – йдеться в заяві прес-служби туркменського МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня швейцарська компанія RosUkrEnergo AG заявила, що в першому кварталі 2008 року поставлятиме Україні зокрема російський газ для заповнення паливного балансу України у зв`язку зі скороченням обсягів постачання газу з Центральної і Середньої Азії.

"У січні цього року сталося зниження обсягів постачання природного газу з Центральної і Середньої Азії у зв`язку з аномально холодною погодою. Зниження постачань щодо планових обсягів становить близько 40 млн. кубометрів за добу", - йшлося в повідомленні компанії.