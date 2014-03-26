Обама: Вважати Крим російським рано



За словами президента, Крим у складі Федерації не визнають більшість представників світової спільноти, тому його приєднання до Росії не має законного характеру, передає Росбалт.

Обама також підкреслив, що порівняння ситуації на півострові з положенням в Косово "не має абсолютно ніякого сенсу".

Глава Білого дому відзначив, що Росія не є "першою загрозою національній безпеці США". "Мене, як і раніше, набагато більше турбує перспектива того, що ядерна зброя вибухне на Манхеттені", - сказав він журналістам за підсумками саміту.

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Раніше, говорячи про Україну, Обама сказав, що будуть докладені всі зусилля для допомоги українській економіці і для проведення виборів.

"Ми не будемо вести війну з Росією, - зауважив Обама. - Але це не означає, що Росія не буде ізольована. Росія сьогодні набагато більш ізольована ніж п'ять років тому під час війни з Грузією".

На думку американського президента, "Росія - регіональна сила, яка загрожує деяким своїм сусідам. Але це не прояв сили, а прояв слабкості".