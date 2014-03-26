Яценюк повідомив, кому відмовлять у видачі біометричного паспорта

Біометричні паспорти будуть видаватися лише тим громадянам України, які не мають паспорта Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час спільної прес-конференції з єврокомісаром з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле та єврокомісаром з фінансових питань і бюджету Яношем Левандовським.

“Біометричні паспорти будуть видаватися тільки тим (громадянам України), хто не має другого паспорта, а саме: паспорта Російської Федерації”, - зазначив Яценюк.

Він підкреслив, що “візу отримає тільки той громадянин України, який є насправді громадянином”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 березня, Яценюк заявив, що біометричні паспорти громадянам України почнуть видаватися вже цього року.

"Ми плануємо впродовж цього року почати видавати біометричні паспорти. І сподіваємося на те, що наші європейські партнери після остаточного введення цих рішень прискорять процес безвізового режиму між Україною і ЄС", - сказав він.

Прем'єр підписав відповідний нормативний акт, в якому затверджується форма паспорта з біометричними даними.

Раніше в. о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця висловлював думку, що Україна може отримати безвізовий режим із ЄС до кінця року.

«Якщо бути реалістами, ми можемо отримати безвізовий режим із ЄС до кінця року. Нам потрібно прийняти кілька законів і кілька підвідомчих актів, які передбачають введення біометричних паспортів, контроль на кордонах», - зазначав Дещиця.