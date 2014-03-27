Кабмін пропонує парламенту призначити Козаченка віце-прем'єром

Відповідний документ зареєстровано сьогодні за № 4577, повідомляє офіційний сайт ВР.Читайте такожУряд вніс у ВР законопроект про зміни до бюджету на 2014 рік

Головним комітетом щодо розгляду проекту визначено Комітет ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Також документ має розглядатися у комітетах з питань бюджету та з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Супровідні документи до проекту постанови на сайті ВР не оприлюднені.