Кабмін пропонує парламенту призначити Козаченка віце-прем'єром
10:42, 27 березня 2014Політика
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У Верховній Раді України зареєстровано урядовий проект постанови про призначення Леоніда Козаченка на посаду віце-прем'єр-міністра.
Кабмін пропонує парламенту призначити Козаченко віце-прем'єром
Відповідний документ зареєстровано сьогодні за № 4577, повідомляє офіційний сайт ВР.Читайте такожУряд вніс у ВР законопроект про зміни до бюджету на 2014 рік
Головним комітетом щодо розгляду проекту визначено Комітет ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Також документ має розглядатися у комітетах з питань бюджету та з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Супровідні документи до проекту постанови на сайті ВР не оприлюднені.
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