Путін заговорив про відповідальність за подвійне громадянство

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на зустрічі з членами Ради федерації РФ.

”Тепер законодавство про громадянство. Так, я згоден в тому, що ми цілком повинні і маємо право знати, хто живе в Росії, чим займається. Звичайно, той приклад, який ви зараз навели з приводу клятви людей, які приймають іноземне громадянство, не може залишитися без уваги”, - сказав Путін.

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”Але тут теж не можна перестаратися, і відповідальність не повинна бути надмірною, хоча, звичайно, така відповідальність має бути. Найголовніше, щоб ми фіксували цей стан. А відповідальність – це вже ви подумайте разом із депутатами Держдуми і з урядом”, - сказав він.

Перед цим член Ради Федерації Андрій Клішас, кажучи про те, як регулюється інститут громадянства в багатьох державах, заявив, що в багатьох країнах є клятва.

”У Великій Британії – клятва вірності британській короні, або клятва в Австралії, або в Сполучених Штатах. Буквально два слова з присяги Сполучених Штатів: ”Урочисто, добровільно і без будь-яких прихованих коливань сьогоденням я під клятвою відмовляюся від вірності будь-якій іноземній державі. Мої відданість і вірність з цього дня спрямовані до Сполучених Штатів Америки”, - відзначив він.

При цьому Клішас зазначив, що необхідно ввести норми законодавства, які дозволили б Російській Федерації як мінімум одержувати повідомлення від громадян, які мають паспорти інших держав.

За його словами, це має бути вимога закону, коли такого роду повідомлення направлялися б, припустимо, до Федеральної міграційної служби, яка здійснює політику в цьому питанні.

”А за приховування факту про наявність іноземного громадянства можна було б встановити і кримінальну відповідальність, я не думаю, що дуже жорстку, але, в усякому разі, відповідальність, яка була б у вигляді обов`язкових робіт. Мені здається, що це вже достатньо серйозний стимул. Мені здається, такого роду підхід був би цілком обгрунтованим”, - сказав він.