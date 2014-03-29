У Києві розпочався з'їзд «Свободи»

Як передає кореспондент УНІАН, на початку з'їзду його делегати та гості виконали Гімн України, а також хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв Небесної сотні.

Учасники з'їзду планують розглянути питання щодо позачергових виборів президента України.

Читайте такожНа з'їзд "Партії регіонів" не пустили журналістів

На з'їзді присутні 568 делегатів з усіх регіонів України, в тому числі АР Крим та Севастополя.