Перший Національний готується проводити дебати кандидатів у президенти
22:44, 30 березня 2014Політика
0 0
"Перший Нацiональний" збирається провести дебати між усіма кандидатами в президенти України.
Ведучим дебатів буде Зураб Аласанія / facebook
Про це в Facebook повідомив глава НТКУ Зураб Аласанія.
"До відома всіх тих, кому це потрібно. А також до інформації всім тим, кому це категорично не подобається. "Перший Нацiональний" має намір провести дебати між кандидатами на пост президента України. Всіма", - написав він.
Аласанія зазначив, що формат дебатів почнуть готувати 31 березня.
Ведучим буде Зураб Аласанія.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter