Перший Національний готується проводити дебати кандидатів у президенти

Про це в Facebook повідомив глава НТКУ Зураб Аласанія.

"До відома всіх тих, кому це потрібно. А також до інформації всім тим, кому це категорично не подобається. "Перший Нацiональний" має намір провести дебати між кандидатами на пост президента України. Всіма", - написав він.

Аласанія зазначив, що формат дебатів почнуть готувати 31 березня.

Ведучим буде Зураб Аласанія.