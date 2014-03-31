Україна була, є і буде унітарною державою - Порошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі Порошенка, так він прокоментував заяви міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова щодо необхідності переходу України до федеративного устрою.

«Нам не потрібні поради зі сторони, в питаннях державного устрою ми обійдемося без Москви, Брюсселя чи Вашингтона», - заявив Порошенко.

Він додав, що Україна сама визначатиме зміст своєї Конституції, адже це внутрішнє питання суверенної незалежної держави. За словами Порошенка, щоб це здійснити, Україна потребує сильної влади, і а виборах 25 травня українці мають продемонструвати єдність, переконливу перемогу, після чого розпочати ефективний діалог з усім світом.

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Щодо відносин з РФ, то, за словами Порошенка, Україна повинна відновити дипломатичний діалог з Росією. «Ми не можемо почуватися в безпеці, поки не знайдемо спосіб встановлення діалогу з Росією. Рана від агресії ще не загоїлася і швидко не мине», - додав він.

Водночас, за словами Порошенка, сьогодні було б безвідповідально не запропонувати кроки по виходу із ситуації, що склалася. Тому кроком першим, за йьго словами, має стати деокупація та демілітаризація Криму, а крок другий - Росія має прийняти європейський вектор розвитку України.

«По всіх інших питаннях ми готові вести діалог. Але позиція стосовно того, що Україна має бути федеративною, неприпустима», - заявив Порошенко.

Він додав, що буде займатися процесом децентралізації влади та передачею українським регіонам більших повноважень при збереженні соборності та унітарності України.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю програмі "Воскресное время" заявив, що Москва пропонує спільно із США та Євросоюзом сформулювати загальні заклики до Києва з метою ініціації загальнонаціонального діалогу, підсумком якого стане нова Конституція, яка "гарантуватиме федеративний устрій України".

За його словами Лаврова, підсумком цих переговорів має стати нова Конституція України, що "гарантуватиме федеративний устрій, підтвердить і закріпить позаблоковий устрій, що забезпечує права всіх, хто живе в Україні".

Він підкреслив, що необхідно зробити так, щоб кожен регіон України мав можливість безпосередньо вибирати своє керівництво, законодавчу владу і губернаторів. Федералізація, на його думку, шлях до того, щоб кожен регіон відчував себе "комфортно, відчував, що його права забезпечені.

У Міністерстві закордонних справ України розцінили висловлювання Лаврова як вимогу повної капітуляції України, її розколу і знищення української державності.