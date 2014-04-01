Дарт Вейдер впевнений, що переможе в першому турі

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV.

Читайте такожУ передвиборчі перегони вступили Порошенко, Тимошенко, Ярош і Дарт ВейдерЗа словами Дарта Вейдера, головне завдання їхньої політсили – створення Електронного уряду України. Другий пункт передвиборчої програми – кожна дитина у віці від 10 років отримає комп’ютер від держави. А також серед головних завдань – забезпечення вільного доступу до Wi Fi всюди, де тільки є люди.

У Дарта Вейдера також немає ані найменшого сумніву у своїй перемозі на виборах. Він переконаний, що перемога дістанеться ще у першому турі.

На питання, як він збирається боротися з конкурентами, сказав: «Зі всіма конкурентами я покінчив ще у третій серії».

Серед перших кроків на президентській посаді команда Дарта Вейдера займеться будівництвом «бойової космічної станції для захисту республіки від територіальних претензій близьких родичів».

Також для відновлення економіки буде запроваджена програма «дартова тисяча», яка врятує країну від розвалу, а для покращення добробуту громадян буде запроваджена «національна програма бездонний бюджет». За словами кандидата, грошей вистачить всім.

Дарт Вейдер також розповів, хто фінансує його партію. Вона фінансується виключно за допомогою простих українців.

«Найбільшою нашою проблемою була заставам для реєстрації в кандидати. Наші штурмовики ходили з урнами і збирали гроші. Заставу ми зібрали, а більше нам грошей не треба», - наголосив він.

Як зазначив кандидат у президенти, його цільова аудиторія – це пенсіонери.

«Цільова аудиторія – пенсіонери. Оскільки і я сам пенсіонер. Вони про нас уже знають, я ходив у пенсійний фонд», - запевнив Дарт Вейдер.

Наразі «Інтернет партія України» налічує 280 тисяч офіційних членів, що зареєструвалися, з них понад 72 тисячі долучились до лав партії протягом вчорашнього дня.