ВР внесла зміни до складу ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 227 із 293 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою передбачено дострокове припинення повноважень члена ЦВК Олександра Копиленка у зв'язку з поданням ним заяви про звільнення.

Читайте такожСьогодні Рада планує змінити членів ЦВК та призначити віце-прем'єра (онлайн-трансляція) Також парламент ухвалив постанову “Про звільнення з посади члена ЦВК” (Ю.Донченка). За дане рішення проголосували 230 із 292 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Документом передбачено достроково припинити повноваження члена ЦВК Юрія Донченка у зв'язку з поданою ним заявою про складення повноважень.

Також ВР ухвалила постанову про призначення Катерини Березюк на посаду члена Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 238 із 296 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Також парламент ухвалив постанову про призначення Олега Діденка на посаду члена ЦВК. Документ підтримали 240 із 296 народних депутатів. зареєстрованих в сесійній залі.