У Верховній Раді оголошено перерву до 13.00

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим народні депутати не підтримали внесення змін до закону про виборів депутатів Верховної Ради Криму та міських голів, а також не підтримали пропозицію про повернення до голосування з цього питання.

Турчинов запросив керівників груп і фракцій, а також відповідного профільного комітету, на нараду до свого кабінету.