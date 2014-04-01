У Верховній Раді оголошено перерву до 13.00
12:54, 01 квітня 2014Політика
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Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов оголосив перерву в пленарному засіданні парламенту до 13.00.
У Верховній Раді оголошено перерву до 13.00
Як передає кореспондент УНІАН, перед цим народні депутати не підтримали внесення змін до закону про виборів депутатів Верховної Ради Криму та міських голів, а також не підтримали пропозицію про повернення до голосування з цього питання.
Турчинов запросив керівників груп і фракцій, а також відповідного профільного комітету, на нараду до свого кабінету.
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