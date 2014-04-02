Суд заарештував екс-ректора Мельника, застава - 22 мільйони

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу в. о. генпрокурора Олег Махніцький.

«Суд виніс йому (Мельнику) запобіжний захід арешт з вимогою застави (22,8 млн грн — УНІАН), якщо він не внесе заставу, то буде під арештом”, - сказав Махніцький.

Він зауважив, що поки що ці гроші ні Мельником, ні кимось з його оточення не внесені.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи буде Генпрокуратура перевіряти походження цих коштів на предмет законності, в. о. генпрокурора відповів ствердно.

Даючи відповідь на запитання щодо співпраці Мельника зі слідством, Махніцький сказав: “Що стосується наміру Мельника співпрацювати зі слідством, побачимо в ході розслідування справи”.

Читайте такожАваков заявив про затримання ректора-втікача МельникаЯк повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня 2013 року при отриманні від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника наділи електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

14 серпня його було оголошено в міжнародний розшук.

Учора, 1 квітня 2014 року, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав у Фейсбук, що колишнього ректора податкового університету Мельника було затримано у столичному аеропорту «Бориспіль», куди він прилетів із Лондона.