Луценко пропонує реформувати міліцію в поліцію

Колишній міністр внутрішніх справ, лідер руху «Третя українська республіка» Юрій Луценко пропонує реформувати міліцію у поліцію і закликає не вимагати від нинішнього глави МВС Арсена Авакова проведення кардинальних змін у правоохоронній системі.

Про це Луценко сказав на засіданні круглого столу, що проходив у рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ та Телевізійною службою новин каналу «1+1».

"Від Авакова не вимагайте нової якості міліції, вимагайте від нього, щоб вона не стала небезпекою для людей, це перехідний стан правоохоронних органів", - наголосив Луценко.

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Він зауважив, що всі демократичні країни мають поліцію.

"Крім В'єтнаму, Куби, Білорусі - скрізь вже поліція. Міліція - це неефективна, корумпована, погано кормлена поліція", - вважає Луценко.

Він закликав парламент ухвалити базовий закон про національну та місцеву поліцію.

Екс-міністр внутрішніх справ переконаний, що в містах органи самоврядування мають визначати кількість працівників поліції, призначати керівний склад поліції.

Також, на думку Луценка, місцева влада має впливати на ДАІ, боротьбу з наркотиками, боротьбу з торгівлею людьми, а також службу дільничних інспекторів.

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Він вважає, що всі призначення у поліцію мають відбуватися за двома підписами - мера міста та міністра внутрішніх справ чи начальника обласного управління МВС.

"Поліція має обслуговувати людей, а не бути каральними НКВДіським органом, яким є сьогодні МВС", - наголосив він.

Разом з тим, на переконання Луценка, національна поліція має займатись боротьбою з організованою злочинністю, вести карний розшук та, можливо, мати спеціальні підрозділи для особливих періодів.

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Також, на думку Луценка, мають бути внутрішні війська. При цьому він вважає помилкою те, що їх назвали Національною гвардією.

На його переконання, Нацгвардія повинна бути елітним підрозділом, при якому буде існувати контингент резервістів. В особливий період вони можуть виступати на охорону державних об’єктів та державного кордону країни".

Внутрішні війська МВС слід перейменувати, використовуючи цей спецпідрозділ для охорони порядку під час масових заходів, в тому числі і мітингів.

Крім того, Луценко переконаний, що в МВС необхідно повністю замінити персонал, оскільки просто кадрові перестановки не принесуть результатів.

"Без нового персоналу вимагати від Авакова дива не варто", - наголосив Луценко.

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Також він висловився за переатестацію міліції.

"Має бути інспектор, детектив й шериф, і без будь-яких звань", - сказав екс-міністр.

Він пропонує при прийомі на роботу в МВС перевіряти людей на детекторі брехні.

"Можливо, перший рік - два буде менше професіоналізму, але професіоналізму можна навчитися, моральності - ніколи", - наголосив Луценко.