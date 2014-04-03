Турчинов: стабільна Україна - страшний сон Путіна
03:09, 03 квітня 2014Політика
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Президент Росії Володимир Путін хоче зірвати вибори 25 травня, тому що боїться стабільної України
Путін боїться стабільної України / thekievtimes.com
Про це заявив в ефірі Шустер Live заявив в.о. президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов.
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"Ми показали всьому світу - український народ сам вирішив, що його прямування в Європу - це його вибір. Український народ може сам змінити владу", - сказав Турчинов.
"Стабільна Україна - це вирок для Путіна. Адже російські громадяни теж можуть подумати, що в силі зробити те, що зробили в Україні", - зазначив Турчинов.
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